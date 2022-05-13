Росія висилає 10 румунських дипломатів через підтримку Бухарестом України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Konstantin T
Російське мзс викликало посола Румунії Крістіана Істрате та вручило йому ноту про оголошення «неприйнятними» десяти співробітників посольства Румунії в москві.
Про це інформує пресслужба мзс рф.
Так росія відповіла на квітневе рішення Румунії вислати з країни десятьох співробітників посольства росії в Бухаресті.
Також російська сторона розкритикувала те, що Румунія покладає провину за воєнні злочини в Україні на рф і засудила «постачання озброєнь, обладнання та надання іншого сприяння» Україні.
- Російських дипломатів масово вислали Литва, Франція, Німеччина, Данія, Словаччина, Словенія Швеція, Італія, Іспанія, Латвія та Естонія.