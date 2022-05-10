В Одеській області готують ще 2 тисячі добровольців Тероборони через загрозу наступу з Придністровʼя
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Brendan Hoffman / Stringer / Getty Images
В Одеській області готують ще 2 тисячі добровольців Тероборони через активізацію військ росії у невизнаному Придністровʼї.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Бійців готує 126 окрема бригада Територіальної оборони. Вони проходять увесь необхідний спектр підготовки — від вогневої підготовки й застосування протитанкових засобів до контрснайперської та протидиверсійної боротьби.
«Загалом у підготовці до знищення ворога вже взяли участь понад 10 тисяч добровольців з різних районів Бессарабії. Щодня кількість підготовлених добровольців невпинно зростає, як і їхній рівень професіоналізму», — заявили в Командуванні.
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