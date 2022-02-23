Під санкції ЄС потрапили російські пропагандисти. Олігархи Росії втратили $32 мільярди

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ТАСС

Під європейські санкції за визнання Росією «незалежності» окупованого Донбасу потрапили російські пропагандисти, разом із військовими та чиновниками.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» і The Insider з посиланням на джерело у структурах ЄС.

Під санкції потрапили телеведучий і віцеспікер Держдуми Петро Толстой, пропагандист Володимир Соловйов і голова RT Маргарита Симоньян, представниця МЗС РФ Марія Захарова, міністр оборони Сергій Шойгу, усі депутати Держдуми, банки «Росія», ВЭБ, Промсвязьбанк.

Активи вказаних осіб у Європі заморожені. Також їм заборонено вʼїзд до ЄС. Наприклад, у Соловйова раніше знайшли дві вілли в Італії.

Bloomberg пише, що через рішення влади Росії йти війною на Україну страждають і олігархи з РФ. Від початку цього року вони сумарно втратили $32 мільярди. Збитків зазнали Геннадій Тимченко (втратив $6,47 мільярда), Леонід Міхельсон (втратив $6,2 мільярда), Вагіт Алекперов (втратив $3,5 мільярда) і ще 20 олігархів.