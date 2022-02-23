Під санкції ЄС потрапили російські пропагандисти. Олігархи Росії втратили $32 мільярди
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
ТАСС
Під європейські санкції за визнання Росією «незалежності» окупованого Донбасу потрапили російські пропагандисти, разом із військовими та чиновниками.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» і The Insider з посиланням на джерело у структурах ЄС.
Під санкції потрапили телеведучий і віцеспікер Держдуми Петро Толстой, пропагандист Володимир Соловйов і голова RT Маргарита Симоньян, представниця МЗС РФ Марія Захарова, міністр оборони Сергій Шойгу, усі депутати Держдуми, банки «Росія», ВЭБ, Промсвязьбанк.
Активи вказаних осіб у Європі заморожені. Також їм заборонено вʼїзд до ЄС. Наприклад, у Соловйова раніше знайшли дві вілли в Італії.
Bloomberg пише, що через рішення влади Росії йти війною на Україну страждають і олігархи з РФ. Від початку цього року вони сумарно втратили $32 мільярди. Збитків зазнали Геннадій Тимченко (втратив $6,47 мільярда), Леонід Міхельсон (втратив $6,2 мільярда), Вагіт Алекперов (втратив $3,5 мільярда) і ще 20 олігархів.
- Санкції за визнання Росією «Л/ДНР» 22 лютого ввели США, Британія, Австралія, Японія, Канада та Євросоюз. Обмеження накладені на депутатів Держдуми, військових чиновників, на банки, а також на низку фізичних та юридичних осіб. Також зупинено сертифікацію «Північного потоку — 2».