Глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк: Парламент додатково виділить 36,5 мільярда гривень на потреби армії

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Верховна Рада планує внести зміни до Державного бюджету на 2022 рік і спрямувати 36,5 мільярда гривень на потреби оборони на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Про це 23 лютого повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

На що підуть гроші:

21 мільярд — грошове забезпечення;

1,5 мільярда — харчування;

0,21 мільярда — сухі пайки;

3,73 мільярда — засоби індивідуального захисту;

мільярд гривень — речі;

1,4 мільярда — паливо-мастильні матеріали;

1,15 мільярда — сили Територіальної оборони;

6,46 мільярда — озброєння.

Також у бюджеті мають передбачити гроші на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки — там приблизно 2 мільярди гривень на місяць.

Крім цього, на днях у парламенті зареєструють законопроєкти щодо змін у Бюджетний кодекс, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатися грошима на потреби армії.

22 лютого президент підписав указ про призов резервістів в особливий період — тобто про громадян, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовців, які звільнилися з військової служби. Призов резервістів в особливий період стосуватиметься оперативного резерву. Це, зокрема ветерани війни з Росією 2014 року та перших хвиль мобілізації — категорії визначатиме військове командування.