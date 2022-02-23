Глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк: Парламент додатково виділить 36,5 мільярда гривень на потреби армії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Верховна Рада планує внести зміни до Державного бюджету на 2022 рік і спрямувати 36,5 мільярда гривень на потреби оборони на тлі загострення ситуації на Донбасі.
Про це 23 лютого повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
На що підуть гроші:
- 21 мільярд — грошове забезпечення;
- 1,5 мільярда — харчування;
- 0,21 мільярда — сухі пайки;
- 3,73 мільярда — засоби індивідуального захисту;
- мільярд гривень — речі;
- 1,4 мільярда — паливо-мастильні матеріали;
- 1,15 мільярда — сили Територіальної оборони;
- 6,46 мільярда — озброєння.
Також у бюджеті мають передбачити гроші на резервістів, і Міноборони вже дало розрахунки — там приблизно 2 мільярди гривень на місяць.
Крім цього, на днях у парламенті зареєструють законопроєкти щодо змін у Бюджетний кодекс, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатися грошима на потреби армії.
22 лютого президент підписав указ про призов резервістів в особливий період — тобто про громадян, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовців, які звільнилися з військової служби. Призов резервістів в особливий період стосуватиметься оперативного резерву. Це, зокрема ветерани війни з Росією 2014 року та перших хвиль мобілізації — категорії визначатиме військове командування.
- Бойовики обстрілюють Донбас із 17 лютого. Пошкоджено понад 100 будівель, включно зі школами. Також пошкоджено комунікації та Луганську ТЕС у місті Щастя, яке через обстріли залишилося без електропостачання, опалення та води.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР» у межах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей. 22 лютого Рада федерації дозволила Путіну ввести російські війська на Донбас.