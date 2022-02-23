Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк: Парламент дополнительно выделит 36,5 миллиарда гривен на нужды армии

Верховная Рада планирует внести изменения в Государственный бюджет на 2022 год и направить 36,5 миллиарда гривен на нужды обороны на фоне обострения ситуации на Донбассе.
Об этом 23 февраля сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
На что пойдут деньги:
- 21 миллиард — денежное обеспечение;
- 1,5 миллиарда — питание;
- 0,21 миллиарда — сухие пайки;
- 3,73 миллиарда — средства индивидуальной защиты;
- миллиард гривен — вещи;
- 1,4 миллиарда — горюче-смазочные материалы;
- 1,15 миллиарда — силы Территориальной обороны;
- 6,46 миллиарда — вооружение.
Также в бюджете должны предусмотреть деньги на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты — там около 2 миллиардов гривен в месяц.
Кроме того, на днях в парламенте зарегистрируют законопроекты по изменениям в Бюджетный кодекс, благодаря которым правительство сможет оперативно распоряжаться деньгами на нужды армии.
22 февраля президент подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет об оперативном резерве — гражданах, заключивших соответствующие контракты, а также о военнослужащих, уволившихся с воинской службы. Призыв резервистов в особый период будет касаться оперативного резерва. Это, в частности, ветераны войны с Россией 2014 года и первых волн мобилизации — категории будет определять военное командование.
- Боевики обстреливают Донбасс с 17 февраля. Повреждены более 100 зданий, включая школы. Также повреждены коммуникации и Луганская ТЭС в городе Счастье, который из-за обстрелов остался без электроснабжения, отопления и воды.
- 21 февраля Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей. 22 февраля Совет федерации разрешил Путину ввести российские войска на Донбасс.