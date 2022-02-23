Австралія та Японія теж запровадили санкції проти Росії через визнання «ЛНР» і «ДНР»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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COP26 / Flickr
Австралія та Японія теж ухвалили рішення запровадити санкції проти Росії через визнання «незалежності» псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР».
Премʼєр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія запровадить низку економічних санкцій проти Росії, «ЛНР» і «ДНР». Так, уряд призупинить видачу віз «чиновникам» з окупованих регіонів і заморозить їхні активи. Японія також заборонить експорт та імпорт із «ЛНР» і «ДНР», розміщення та операції з новим суверенним боргом російського уряду.
Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія негайно почне запроваджувати санкції проти Росії. Країна спочатку запровадить заборону на поїздки й адресні фінансові санкції щодо восьми членів Ради безпеки Російської Федерації. Під санкції також потраплять організації, повʼязані з Москвою, російські банки, транспорт, енергетика, телекомунікації та нафтогазовий комплекс. Моррісон сказав, що санкції щодо фізичних та юридичних осіб будуть націлені на «винуватців і бенефіціарів цього насильства».
- Свої санкції проти Росії та квазіутворень «ЛНР» і «ДНР» вже запровадили Велика Британія, Європейський Союз, Канада та Сполучені Штати Америки. Під обмеження потрапили банки та їхні дочірні компанії, суверенний борг Росії та російські еліти.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР» у межах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей. 22 лютого Рада федерації дозволила Путіну ввести російські війська на Донбас.