Рятувальники локалізували пожежу на Луганській ТЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Рятувальники локалізували пожежу на Луганській тепловій електростанції, яка розташована в місті Щастя на контрольованій Україною території. Пожежа розпочалась о 12:34, коли снаряд російської армії влучив у трансформатор ТЕС.
Про це «Бабелю» повідомив керівник Щастинської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.
За його словами, обстріли російських солдат не дозволяли оперативно загасити пожежу, тому мастило розлилось і вогонь перекинувся на сусідній трансофрматор.
Пожежу локалізували, тепер намагаються ліквідувати повністю.
«Травмованих чи загиблих немає. Пожежу локалізували близько 17:30. Зараз проводять заходи з ліквідації», — зазначив Дунець.
Луганська ТЕС єдина виробляє теплову енергію для жителів Щастя, тому від її роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств і об’єктів критичної інфраструктури. 21 лютого станція зупинилася через обстріли російської армії Сьогодні, 22 лютого, ТЕС частково відновила роботу, але вже о 12:30 Росія поновила обстріли та влучила снарядом у трансформатор.
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- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли РФ санкції. Уся Європа, США, Канада, Австралія та багато інших країн не визнали «Л/ДНР».