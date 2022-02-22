Держдума Росії ратифікувала угоди про «співпрацю та допомогу» з «ДНР» та «ЛНР»

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Держдума Росії ратифікувала договори з самопроголошеними Донецькою та Луганською «народними республіками».

Рішення були ухвалені у вівторок.

За ратифікацію угоди про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з «ДНР» проголосували 400 депутатів. За аналогічну угоду з «ЛНР» віддали голоси 399 депутатів.

Також депутати російського парламенту проголосували за те, аби рішення про ратифікацію цих угод набуло чинності вже сьогодні.

У вівторок, 22 лютого так звані «парламенти» російських утворень «Л/ДНР» ратифікували договори з Росією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу». Цими договорами Росія оформить свою агресію проти України.

Договори передбачають «оборону і охорону» кордонів ОРДЛО спільно із військами Росії. Також «республіки» стають дотаційними коштом платників податків РФ.