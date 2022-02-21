«Кричуще порушення міжнародного права». У ЄС відреагували на визнання «Л/ДНР»

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У Європейському Союзі назвали кричущим порушенням міжнародного права визнання Росією «Л/ДНР». Там наголосили, що відповідь обов’язково буде.

Відповідні однакові заяви оприлюднили у своїх Twitter очільник Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

«Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною», — зазначили вони.