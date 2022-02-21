Офіс генпрокурора порушив справу проти Путіна, членів Радбезу РФ та депутатів Держдуми за прагнення визнати «Л/ДНР»

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Пресслужба Кремля

Офіс генерального прокурора порушив справу проти президента Росії Володимира Путіна, членів Радбезу РФ та депутатів Держдуми. Справу відкрили за ч. 2 ст. 110 КК України — публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади.

Про це у своєму Facebook написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Я не маю права реагувати емоційно: не можу жартувати, висловлюватись на будь-якій мові, крім процесуальної, відправляти прокльони на адресу недругів — все це закон мені робити не дозволяє. Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ», — пояснила вона.

За її словами, прокурори ОГП займуться цієї справою «по повній програмі» і домагатимуться, щоб усім, хто проходить по цій справі, було складно виїжджати за кордон.