Офіс генпрокурора порушив справу проти Путіна, членів Радбезу РФ та депутатів Держдуми за прагнення визнати «Л/ДНР»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Кремля
Офіс генерального прокурора порушив справу проти президента Росії Володимира Путіна, членів Радбезу РФ та депутатів Держдуми. Справу відкрили за ч. 2 ст. 110 КК України — публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади.
Про це у своєму Facebook написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
«Я не маю права реагувати емоційно: не можу жартувати, висловлюватись на будь-якій мові, крім процесуальної, відправляти прокльони на адресу недругів — все це закон мені робити не дозволяє. Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ», — пояснила вона.
За її словами, прокурори ОГП займуться цієї справою «по повній програмі» і домагатимуться, щоб усім, хто проходить по цій справі, було складно виїжджати за кордон.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- 16 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» . Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.
- Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ не оголосив рішення про визнання самопроголошених утворень «Л/ДНР». Перед цим ватажки невизнаних утворень звернулися до лідера Кремля з відповідним проханням. Путін заявив, що рішення щодо визнання «Л/ДНР» він ухвалить сьогодні, 21 лютого.