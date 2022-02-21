Офис генпрокурора возбудил дело против Путина, членов Совбеза РФ и депутатов Госдумы за стремление признать «Л/ДНР»

Офис генерального прокурора возбудил дело против президента России Владимира Путина, членов Совбеза РФ и депутатов Госдумы. Дело было открыто по ч. 2 ст. 110 УК Украины — публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти.

Об этом в своем Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Я не имею права реагировать эмоционально: не могу шутить, высказываться на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов — все это закон мне делать не позволяет. Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и отвечать за процессуальную перспективу дел», — пояснила она.

По ее словам, прокуроры ОГП займутся этим делом «по полной программе» и будут добиваться, чтобы всем, кто проходит по этому делу, было сложно выезжать за границу.