Зеленський скликав екстрене засідання РНБО. Перед цим він поговорив з лідерами Німеччини та Франції

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони. Перед цим він переговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

«У звʼязку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Емманюелем Макроном і Олафом Шольцем та скликав РНБО», — зазначив він.

Також стало відомо, що Шольц і Макрон поговорили із Путіним. У Німеччині зазначили, що канцлер засудив наміри Росії визнати «Л/ДНР».