Минулої доби бойовики обстріляли 38 населених пунктів, а зранку — ще шість

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Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Минулої доби, 20 лютого, бойовики «Л/ДНР» обстріляли 38 населених пунктів, 80 разів порушивши режим припинення вогню. Майже всі обстріли велися із великокаліберного озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС, публікуючи список обстріляних сіл, селищ та містечок.

Минулої доби поранення середньої тяжкості отримав один військовослужбовець. Його поранило уламками снаряду.

З ранку бойовики продовжили обстріли. Станом на 7:00 під вогонь потрапили Талаківка, Пищевик, Водяне, Красногорівка, Мемрик і Станиця Луганська. Зафіксовано 8 порушень, поранених нема.