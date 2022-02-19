МАУ розпочинає продаж квитків до Мюнхена та Женеви, щоб забезпечити авіасполучення, яке скасувала Lufthansa

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Facebook / Fly UIA

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розпочинає продаж квитків до Мюнхена та Женеви, щоб забезпечити авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати. Крім цього, МАУ збільшує місткість повітряних суден за цими маршрутами.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Сьогодні, 19 лютого, компанія Lufthansa Group ухвалила рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні і завтра.

Водночас рейси зі Львова та у Львів зберігаються у звичному режимі.