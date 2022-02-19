У зоні ООС загинув ще один військовий ЗСУ. За сьогодні бойовики здійснили вже 70 обстрілів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
Окупаційні війська від ранку 19 лютого 70 разів обстріляли позиції ЗСУ та прифронтові села в Донецькій та Луганській областях. Від початку доби на Донбасі загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомили у пресцентрі Операції обʼєднаних сил (ООС).
Найбільше бойовики обстрілювали село Новотроїцьке Донецької області — шість разів. Інші села обстрілювалися до 5 разів від початку доби, загалом під вогонь потрапили 34 населені пункти, розташовані вздовж лінії розмежування.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил.
Поранених бійців госпіталізували.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові. Загалом бойовики здійснили 60 обстрілів.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману. За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
- 19 лютого депутати від фракції «Слуга народу», члени комітету Національної безпеки, оборони та розвідки і журналісти закордонних ЗМІ потрапили під артилерійський обстріл у районі населеного пункту Новолуганське (Донецька область).