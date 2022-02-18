Міністр Верещук закликала мешканців «Л/ДНР» їхати в Україну, а не в Росію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Струмковський Володимир / УНІАН
Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців «ДНР» і «ЛНР» не евакуюватися до Росії за наказом лідерів бойовиків, а їхати в Україну.
Про це вона заявила на брифінгу в Офісі президента.
«Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перейти КПВВ чи інший спосіб. Ми на вас чекаємо, ми створимо всі можливі умови для того, щоб вам було де жити, що їсти, для того щоб ви відчували, що ви не одні», — сказала Верещук.
Вона наголосила, що Україна раніше затвердила план гуманітарного реагування з Червоним Хрестом, ООН та іншими міжнародними організаціями щодо коридорів для проходу людей. «Ми знаємо, що ми будемо робити», — додала міністр.
- 18 лютого лідери бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців «ДНР» і «ЛНР» до Росії (у Ростовську область) через нібито «загрозу прориву Збройних сил України вглиб республік». МЗС України категорично спростовує заяви бойовиків про нібито наступальні операції України, а Путін доручив створити пункти для біженців.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше попереджав, що «влада» окупованого Донбасу може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій. 18 лютого він звернувся до мешканців окупованого Донбасу, запевнивши, що Україна не планує наступу. Він зазначив, що бойовики свідомо вводять місцевих в оману та використовують їх для ескалації.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен теж говорив, що росіяни можуть вигадати привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вторгнутися в Україну.