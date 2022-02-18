Міністр Верещук закликала мешканців «Л/ДНР» їхати в Україну, а не в Росію

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Струмковський Володимир / УНІАН

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців «ДНР» і «ЛНР» не евакуюватися до Росії за наказом лідерів бойовиків, а їхати в Україну.

Про це вона заявила на брифінгу в Офісі президента.

«Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перейти КПВВ чи інший спосіб. Ми на вас чекаємо, ми створимо всі можливі умови для того, щоб вам було де жити, що їсти, для того щоб ви відчували, що ви не одні», — сказала Верещук.

Вона наголосила, що Україна раніше затвердила план гуманітарного реагування з Червоним Хрестом, ООН та іншими міжнародними організаціями щодо коридорів для проходу людей. «Ми знаємо, що ми будемо робити», — додала міністр.