Министр Верещук призвала жителей «Л/ДНР» ехать в Украину, а не в Россию

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей «ДНР» и «ЛНР» не эвакуироваться в Россию по приказу лидеров боевиков, а ехать в Украину.
Об этом она заявила на брифинге в Офисе президента.
«Едьте к нам. Найдите способ перейти КПВВ или другой способ. Мы вас ждем, мы создадим все возможные условия для того, чтобы вам было где жить, что есть, для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни», — сказала Верещук.
Она отметила, что Украина ранее утвердила план гуманитарного реагирования с Красным Крестом, ООН и другими международными организациями о коридорах для прохода людей. «Мы знаем, что мы будем делать», — добавила министр.
- 18 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей «ДНР» и «ЛНР» в Россию (в Ростовскую область) из-за якобы «угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь республик». МИД Украины категорически опровергает заявления боевиков о якобы наступательных операциях Украины, а Путин поручил создать пункты для беженцев.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее предупреждал, что «власти» оккупированного Донбасса могут начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям. 18 февраля он обратился к жителям оккупированного Донбасса, заверив, что Украина не планирует наступление. Он отметил, что боевики сознательно вводят местных в заблуждение и используют их для эскалации.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже говорил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и вторгнуться в Украину.