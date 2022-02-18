Чоловікам заборонили евакуюватись із «Л/ДНР». Їх просять «стати на захист»

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Чоловікам не дозволяють евакуюватися з окупованих частин Донецької і Луганської областей. Ватажки «ДНР» і «ЛНР» закликають їх «стати на захист батьківщини».

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник «просить» всіх чоловіків, які здатні тримати в руках зброю, бути готовими до війни. Раніше, 16 лютого, він видав «указ» про постановку на військовий облік 17-річних («громадян» 2005 року народження). Ймовірно, бойовики і їх можуть залучити до боїв.

Із «ДНР» також не випускають чоловіків. Ватажок цього утворення — Денис Пушилін — стверджує, що «республіці» потрібно готуватися до «наступу» української армії, який нібито має розпочатися найближчими днями за наказом президента України.

Дещо раніше бойовики відмовилися збиратися на екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через ескалацію на Донбасі. З відповідною пропозицією виступила українська сторона.