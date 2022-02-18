Чоловікам заборонили евакуюватись із «Л/ДНР». Їх просять «стати на захист»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Чоловікам не дозволяють евакуюватися з окупованих частин Донецької і Луганської областей. Ватажки «ДНР» і «ЛНР» закликають їх «стати на захист батьківщини».
Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник «просить» всіх чоловіків, які здатні тримати в руках зброю, бути готовими до війни. Раніше, 16 лютого, він видав «указ» про постановку на військовий облік 17-річних («громадян» 2005 року народження). Ймовірно, бойовики і їх можуть залучити до боїв.
Із «ДНР» також не випускають чоловіків. Ватажок цього утворення — Денис Пушилін — стверджує, що «республіці» потрібно готуватися до «наступу» української армії, який нібито має розпочатися найближчими днями за наказом президента України.
Дещо раніше бойовики відмовилися збиратися на екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через ескалацію на Донбасі. З відповідною пропозицією виступила українська сторона.
- 18 лютого лідери бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців «ДНР» і «ЛНР» до Росії (Ростовську область) через нібито «загрозу прориву Збройних сил України вглиб республік». МЗС України категорично спростовує заяви бойовиків про нібито наступальні операції України.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше попереджав, що «влада» окупованого Донбасу може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій. Тепер він звернувся до жителів окупованого Донбасу.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен також говорив, що росіяни можуть вигадати привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вторгнутися в Україну.