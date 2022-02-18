Мужчинам запретили эвакуироваться из «Л/ДНР». Их просят «встать на защиту»

Мужчинам не разрешают эвакуироваться с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Главари «ДНР» и «ЛНР» призывают их «встать на защиту родины».

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник «просит» всех мужчин, которые способны держать в руках оружие, быть готовыми к войне. Ранее, 16 февраля, он издал «указ», о постановке на воинский учет 17-летних («граждан» 2005 года рождения). Вероятно, боевики и их могут привлечь к боям.

Из «ДНР» также не выпускают мужчин. Главарь этого образования — Денис Пушилин — утверждает, что «республике» нужно готовиться к «наступлению» украинской армии, которое якобы должно начаться в ближайшие дни по приказу президента Украины.

Чуть ранее боевики отказались собираться на экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за эскалации на Донбассе. С соответствующим предложением выступила украинская сторона.