Мужчинам запретили эвакуироваться из «Л/ДНР». Их просят «встать на защиту»

Мужчинам не разрешают эвакуироваться с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Главари «ДНР» и «ЛНР» призывают их «встать на защиту родины».
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник «просит» всех мужчин, которые способны держать в руках оружие, быть готовыми к войне. Ранее, 16 февраля, он издал «указ», о постановке на воинский учет 17-летних («граждан» 2005 года рождения). Вероятно, боевики и их могут привлечь к боям.
Из «ДНР» также не выпускают мужчин. Главарь этого образования — Денис Пушилин — утверждает, что «республике» нужно готовиться к «наступлению» украинской армии, которое якобы должно начаться в ближайшие дни по приказу президента Украины.
Чуть ранее боевики отказались собираться на экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за эскалации на Донбассе. С соответствующим предложением выступила украинская сторона.
- 18 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей «ДНР» и «ЛНР» в Россию (Ростовскую область) из-за якобы «угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь республик». МИД Украины категорически опровергает заявления боевиков о якобы наступательных операциях Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее предупреждал, что «власти» оккупированного Донбасса могут начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям. Теперь он обратился к жителям оккупированного Донбасса.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и вторгнуться в Украину.