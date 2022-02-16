Путін отримав звернення Держдуми про визнання «ДНР» і «ЛНР», але згоден, що воно суперечить Мінським угодам
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- Костя Андрейковець
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Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart
Президент Росії отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають «РИА Новости».
За словами Пєскова, звернення — «яскравий показник настрою парламентаріїв ы суспільства».
«Але президент наголосив, що головне — допомогти у врегулюванні ситуації на південному сході [України], а зробити це можна, всіляко сприяючи імплементації Мінського комплексу заходів. Ось, власне, на чому й акцентуватиметься президент у своїй роботі», — сказав він.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Д/ЛНР». Відповідний проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.