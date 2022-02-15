Україна визначила коридор, щоб запобігти блокаді чорноморських портів
- Автор:
- Софія Телішевська
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chuttersnap / Unsplash
Україна визначила морський коридор із глибиною до 22 метрів, який дозволяє оминати зону незаконних військових навчань Російської Федерації в акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
«Спеціальні судна ДУ «Держгідрографія» в рекордні строки провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ і Дністровською банкою», — ідеться в повідомленні.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, це дозволило уникнути блокування чорноморських портів.
- Раніше повідомлялося, що Росія з 13 по 19 лютого перекриває через нібито військові навчання майже все Азовське море і значну частину Чорного. Уперше після окупації Криму росіяни перекривають шлях в Україну торговим суднам.
- МЗС України висловило протест, а у ВМС заявили про готовність до будь-яких провокацій з боку росіян. Міністр оборони України закликав інші країни заборонити вхід російським кораблям у свої порти. США заявили, що Росія під приводом військових навчань порушує морський суверенітет України.
- Згодом стало відомо, що Росія відкликала перекриття акваторії в Азовському морі. Натомість у Чорному морі все залишилося без змін. Через деякий час Росія випустила нові обмеження, якими заблокувала 8 ділянок Чорного моря.