У Чорному морі, попри блокування Росією акваторії, торговельні судна продовжують ходити до українських портів новим маршрутом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сайт Херсонського морського порту
Торговельні судна продовжують ходити до українських портів на Чорному морі попри блокування Росією акваторії. Для цього для них знайшли новий маршрут.
Про це у своєму Facebook написав співвласник та СЕО компанії TIS, яка, зокрема, оперує власними терміналами у порту «Південний», Андрій Ставніцер.
«Хрін вам, а не блокаду українських портів. Прямо зараз із зернового терміналу Neptune в порту «Південний» обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia … з осадкою 12,85 м. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором», — написав він.
За його словами, найближчим часом Держгідрографія випустить офіційне повідомлення про те, що на новому маршруті було підтверджено глибину понад 15 метрів і ним можна ходити до українських портів.
- Раніше повідомлялося, що Росія з 13 по 19 лютого перекриває через нібито військові навчання майже все Азовське море і значну частину Чорного моря. Вперше після окупації Криму росіяни перекривають шлях торговим суднам до України.
- МЗС України висловило протест, а у ВМС заявили про готовність до будь-яких провокацій росіян. Міністр оборони України закликав інші країни заборонити вхід російським кораблям у порти. США заявили, що Росія під приводом військових навчань порушує морський суверенітет України.
- Згодом стало відомо, що Росія відкликала перекриття акваторії в Азовському морі. Натомість у Чорному морі все залишилося без змін. Через деякий час Росія випустила нові обмеження, якими заблокувала 8 ділянок Чорного моря.