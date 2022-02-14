США тимчасово переносять українське посольство з Києва до Львова

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Костянтин Андрейковець / «Бабель»

США тимчасово переносять своє посольство в Україні з Києва у Львів. Про це Державний департамент оголосив у понеділок, 14 лютого.

«Ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого українського з Києва до Львова у звʼязку з різким прискоренням нарощування російських військ. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, координуючи дипломатичні відносини в Україні. [...] Ми сподіваємося повернути наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови», — заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

Також Штати закликали своїх громадян негайно покинути Україну. У США наголосили, що ці запобіжні заходи жодним чином не підривають підтримку чи відданість Україні.

Вранці 14 лютого стало відомо, що основний штат співробітників посольства США в Україні вже переїхав до Львова. Загалом на тлі загрози вторгнення військ Росії посольства до Львова із Києва переводять Австралія та Канада. США скоротили персонал посольства і зупинили консульські послуги в Києві. Японія, як і Ізраїль, евакуювали сімʼї дипломатів і співробітників посольств. Понад 28 країн закликали своїх громадян виїхати з України.