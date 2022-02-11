Міністр Кулеба заявив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів для спільної реакції на морську блокаду РФ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів для спільної реакції на морську блокаду з боку Росії. Це питання також порушить і генсек НАТО під час візиту до Румунії.
Про це він заявив під час брифінгу, який транслювався на Facebook-сторінці МЗС.
«Ми відразу звернулися по лінії МЗС, поінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав та розпочали двосторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій», — зазначив Кулеба.
За його словами, Росія не повинна мати право маніпулювати темою «навчань» для блокування проходів торговельним суднам. Кулеба наголосив, що безпека у Чорному морі стосується всіх країн регіону, тому однієї відповіді України на це недостатньо.
«Сьогодні генсек НАТО перебуває в Румунії, і з нашої ініціативи це питання, блокування Чорного та Азовського морів, буде предметом переговорів. Тому ми перебуватимемо на зв’язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу», — сказав міністр.
- Раніше повідомлялося, що Росія з 13 по 19 лютого перекриває через нібито військові навчання майже все Азовське море і значну частину Чорного моря. Вперше після окупації Криму росіяни перекривають шлях торговим судам до України.
- МЗС України висловило протест, а у ВМС заявили про готовність до будь-яких провокацій росіян. Міністр оборони України закликав інші країни заборонити вхід російським кораблям у порти. США заявили, що Росія під приводом військових навчань порушує морський суверенітет України.
- Згодом стало відомо, що Росія відкликала перекриття акваторії в Азовському морі. Натомість у Чорному морі все залишилося без змін.