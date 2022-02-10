Джонсон та Столтенберг вважають «найнебезпечнішим моментом» скупчення російських військ навколо України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Міноборони Росії
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та генсек НАТО Єнс Столтенберг вважають скупчення російських військ на українських кордонах найнебезпечнішим моментом у Європі за останні десятиліття.
Про це вони заявили на спільній пресконференції 10 лютого.
«Це, мабуть, найнебезпечніший момент, я б сказав, для наступних кількох днів, у найбільшій безпековій кризі, з якою стикалася Європа за десятиліття, і ми повинні це виправити. Я думаю, що поєднання санкцій і військової рішучості, плюс дипломатія — це те, що потрібно», — сказав Джонсон.
Це також підтвердив і Столтенберг. Він наголосив, що НАТО не є загрозою для Росії, але в Альянсі мають бути готові до найгіршого сценарію.
Крім цього, генсек НАТО підкреслив, що Альянс розглядає можливість довгострокового розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні.
«Зараз ми розглядаємо, де нам слід більш довгострокове розміщення у східній частині Альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у Румунії», — пояснив він.
- У січні, на тлі накопичення біля кордонів України близько 130 тисяч російських військових, РФ розпочала з НАТО та США переговори про гарантії безпеки. Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не приймати до його складу Україну.
- США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».
- У лютому західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, на кордоні з Росією та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.