Євросоюз передав Росії спільну відповідь на лист Лаврова про гарантії безпеки в Європі

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Rock Cohen / Flickr

Євросоюз передав представнику Росію спільну відповідь блоку на лист глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він хотів отримати пояснення, чому країни ЄС, США та Канада нібито вибірково підходять до виконання міжнародних угод щодо безпеки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

«Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра [МЗС Росії] Лаврова. Напруженість і розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації та відмовитися від нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі», — написав він.

Водночас Боррель не розкрив подробиці відповіді.

Зазначимо, Лавров у своєму листі зазначив, що очікує на окремі відповіді від кожної країни-адресата, «оскільки згадані зобовʼязання приймалися кожною з наших держав індивідуально, а не від імені або у складі якогось блоку». Проте в Євросоюзі вирішили це проігнорувати.

У представництві Росії при Євросоюзі підтвердили отримання листа.

«10 лютого постійний представник Росії при Європейському Союзі посол Володимир Чижов прийняв директора Європейської служби зовнішніх звʼязків з політики безпеки та оборони Джоаннеке Бальфорт, яка за дорученням Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля передала своє послання міністру іноземних справ Лаврову від імені міністрів закордонних справ 27 держав-членів ЄС», — йдеться в повідомленні.

Представниця Євросоюзу наголосила, що ЄС не має наміру оприлюднювати зміст цієї відповіді.

За даними Bloomberg, у листі, який підписав Боррель, ідеться про те, що вирішувати проблеми безпеки всіх сторін потрібно в ОБСЄ та на засіданнях Ради Росія — НАТО.