Єнс Столтенберг надіслав листа Лаврову з пропозицією провести засідання Ради Росія — НАТО

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову пропозицію продовжити переговори в рамках Ради НАТО — Росія.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном 10 лютого в Брюсселі.

«Сьогодні вранці я надіслав листа міністру закордонних справ Лаврову, повторивши мою пропозицію Росії продовжувати наш діалог під час серії зустрічей у Раді НАТО — Росія, щоб знайти дипломатичний шлях уперед», — сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО готове вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи зміцнення фундаментальних принципів європейської безпеки, «які ми всі зобов’язались виконувати».

Окрім цього, Столтенберг нагадав, що НАТО пропонувало Росії проводити спільні брифінги щодо навчань та ядерної політики, заходи щодо підвищення прозорості та зниження ризиків під час військової діяльності, зменшення ризиків у кіберпросторі та космосі, а також діалог про контроль над озброєннями, включаючи ядерну зброю та ракети середньої та малої дальності.

Також генсекретар НАТО наголосив, що Альянс не піде на компроміс щодо своїх ключових принципів, «включаючи право країн вільно вибирати членство в Альянсі».

Окремо Столтенберг запевнив, що відновлення російської агресії у південно-східній частині Європи призведе до збільшення військової присутності НАТО, а не зменшення.