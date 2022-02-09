Білоруська лижниця виїхала з країни після відсторонення від Олімпійських ігор через політичні погляди
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Сергій Долідович
Білоруська лижниця Дарʼя Долідович виїхала з країни зі своєю родиною через побоювання репресій з боку влади після того, як її відсторонили від Олімпійських ігор через політичні погляди сім’ї.
Про це повідомляє Reuters.
Нині спортсменка із сім’єю перебуває у Польщі, де сподівається продовжити тренування. Про це розповів її батько Сергій Долідович, семиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів, який також тренує Дарʼю.
«Дарʼю позбавили права брати участь у змаганнях. Я не бачу можливості для її продовження карʼєри в Білорусі. Нас можуть звинуватити у проведенні демонстрації та вигукуванні [опозиційних] гасел, а потім просто посадити до вʼязниці», — сказав він.
За словами чоловіка, ще три місяці тому він «навіть у страшному сні не міг уявити», що зрештою залишить свою країну.
Спортсменка запевнила, що хоче продовжувати кататися на лижах і сподівається здійснити свою олімпійську мрію, цього року Долідович мала закінчити школу.
Нагадаємо, у січні одна з найперспективніших лижниць серед юніорів Білорусі Дар’я Долідович повідомила, що Білоруська лижна спілка деактивувала її індивідуальний ідентифікаційний номер, необхідний для участі у змаганнях Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). У федерації заявили, що не отримали пояснень такого рішення. Долідович вважає, що її усунули від змагань через політичні погляди батька, який брав участь у вуличних протестах і виступав проти Лукашенка, але після тиску звільнився з Національного тренувального центру.
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