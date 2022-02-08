В Україні за добу виявили понад 34 тисячі хворих на коронавірус
- Автор:
- Катерина Кадакова
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skaman306 / Getty Images
В Україні за минулу добу (7 лютого) виявили 34 353 нові випадки коронавірусу, з них 3 095 дітей.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, за добу госпіталізували 2 168 людей, летальних випадків — 255, одужали 15 193 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 341 790 людей, одужали 3 696 285 пацієнтів, летальних випадків — 101 647.
Окрім цього, у МОЗ зазначили, що за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 63 919 людей. Першу дозу отримали 19 526 громадян, другу дозу — 28 877 людей, додаткову дозу — 543 людини, бустерну — 14 973 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 478 008 людей, з них отримали дві дози 14 809 443 людини, додаткову дозу — 20 875 людей, бустерну — 474 203 людини.
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