Німеччина все ж надіслала Україні письмове підтвердження про 5 тисяч шоломів військової допомоги

Новини

УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Німеччина надіслала Україні письмове підтвердження про передання пʼяти тисяч обіцяних військових захисних шоломів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter у понеділок, 7 лютого.

«Отримав офіційного листа про намір Німеччини передати 5 тисяч шоломів Україні, що раніше анонсувала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Хочу подякувати близькому другу України за її роботу! Сподіваюся на позитивне рішення щодо інших запитів від України та розблокування закупівель через NSPA», — повідомив Резніков.

26 січня 2022 року Німеччина повідомила, що передасть Збройним силам України 5 тисяч шоломів. США, наприклад, відправляють в Україні 45 рейсів військової допомоги: вже привезли боєприпаси, обладнання, летальну зброю, протитанкові установки Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Британія ж передала гранатомети NLAW, а країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.