Германия все же направила Украине письменное подтверждение о 5 тысячах шлемов военной помощи

Германия направила Украине письменное подтверждение о передаче пяти тысяч обещанных военных защитных шлемов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter в понедельник, 7 февраля.

«Получил официальное письмо о намерении Германии передать 5 тысяч шлемов Украине, что ранее анонсировала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Хочу поблагодарить близкого друга Украины за ее работу! Надеюсь на положительное решение по другим запросам от Украины и разблокировке закупок через NSPA», — сообщил Резников.