У НАТО заявили, що посилять свою присутність у Східній Європі, якщо Росія залишить війська після навчань у Білорусі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Білорусі перебуває 30 тисяч російських військових, і якщо Росія не виведе їх після завершення військових навчань, НАТО збільшить свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі.
Про це заявив глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.
«Звісно, це дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі», — сказав він.
На думку Бауера, Росія може вдатися до вторгнення, якщо НАТО не виконає вимоги безпеки, які озвучив Кремль щодо вступу України до Альянсу.
«Якщо ви подивитеся на нарощування збройних сил, Росія може фактично мати достатні сили для серйозного вторгнення... до кінця цього місяця. Чи мають вони справжні наміри чи ні, ми не знаємо», — додав він.
Водночас адмірал зауважив, що під час останніх розгортань на кордоні з Білоруссю були помічені польові госпіталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового нападу.
«Якщо ви дійсно думаєте про вторгнення, вам насправді потрібно більше, ніж бойові сили. І це те, що ми також бачимо, що [війська] все більше і більше збираються вздовж кордонів [Росії] з Україною та Білорусі з Україною. Це саме по собі дуже непокоїть», — наголосив глава військового комітету НАТО.
- 6 лютого західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Крім цього, були названі ймовірні людські втрати у результаті вторгнення.
- За даними розвідки України, навколо країни стоїть угруповання військ Росії у 130 тисяч військових. РФ наполегливо намагається заперечувати плани щодо вторгнення.
- 5 лютого у Росії заявили про підготовку до військових навчань у Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Навчання заплановані на 11 лютого.
- 2 лютого в Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. У них беруть участь кілька десятків тисяч військовослужбовців, а також сотні одиниць озброєння. На тлі скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада та Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення. Другий етап триватиме до 20 лютого.