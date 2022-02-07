У НАТО заявили, що посилять свою присутність у Східній Європі, якщо Росія залишить війська після навчань у Білорусі

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У Білорусі перебуває 30 тисяч російських військових, і якщо Росія не виведе їх після завершення військових навчань, НАТО збільшить свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі.

Про це заявив глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

«Звісно, ​​це дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі», — сказав він.

На думку Бауера, Росія може вдатися до вторгнення, якщо НАТО не виконає вимоги безпеки, які озвучив Кремль щодо вступу України до Альянсу.

«Якщо ви подивитеся на нарощування збройних сил, Росія може фактично мати достатні сили для серйозного вторгнення... до кінця цього місяця. Чи мають вони справжні наміри чи ні, ми не знаємо», — додав він.

Водночас адмірал зауважив, що під час останніх розгортань на кордоні з Білоруссю були помічені польові госпіталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового нападу.

«Якщо ви дійсно думаєте про вторгнення, вам насправді потрібно більше, ніж бойові сили. І це те, що ми також бачимо, що [війська] все більше і більше збираються вздовж кордонів [Росії] з Україною та Білорусі з Україною. Це саме по собі дуже непокоїть», — наголосив глава військового комітету НАТО.