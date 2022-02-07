Президент Казахстану Токаєв підписав закон про позбавлення Назарбаєва низки повноважень

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Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про позбавлення першого президента Нурсултана Назарбаєва низки повноважень.

Про це пише пресслужба казахстанського президента.

Відповідні поправки були затверджені парламентом до конституційного закону «Про першого президента Республіки Казахстан — Єлбаси».

Згідно з поправками, Назарбаєв більше не має права на довічне головування у Раді безпеки країни та Асамблеї народів Казахстану. Крім того, з закону виключили необхідність погоджувати з Назарбаєвим основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики.

Сам Назарбаєв ще в квітні 2021 року залишив посаду голови Асамблеї народів Казахстану. На початку січня 2022 року під час протестів він також пішов з посади голови Ради безпеки, а в кінці січня замість Назарбаєва керівну партію Nur Otan теж очолив Токаєв.