Президент Франції Макрон 7 лютого зустрінеться з Путіним. Говоритимуть про зниження напруженості в ситуації навколо України

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Mike Bloomberg / Flickr

Президент Франції Емманюель Макрон, який 7 лютого проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, сподівається досягти значного прогресу у деескалації ситуації щодо України.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche.

«Ми обговоримо умови деескалації. Потрібно бути дуже реалістичним. Ми не досягнемо односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми та жести взаємної довіри», — наголосив Макрон.

На думку президента Франції, ймовірність вторгнення Росії в Україну перебільшена.

«Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а уточнення правил співжиття з НАТО та ЄС», — вважає він.

Водночас Макрон запевнив, що враховує позиції обох сторін.

«Безпека і суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як правомірно, що Росія ставить питання про власну безпеку», — сказав він, натякаючи, що країнам Європи доведеться піти на компроміс із Росією.

Після завершення переговорів із Путіним Макрон вирушить до Києва, де 8 лютого відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, перед візитом до Москви Макрон поспілкувався телефоном із президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на продовження нарощування Росією військ біля кордонів України. Під час розмови Байден та Макрон підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також домовилися, що продовжуватимуть консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну.

До цього Макрон також провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.