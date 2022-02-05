До України прибув восьмий літак із військовою допомогою від США
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Twitter / Олексій Резніков
Україна 5 лютого отримала від США восьму партію військової допомоги.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.
«До Києва прибув 8-й птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших військових складає 86 тонн», — написав він.
За словами Резнікова, з 22 січня США відправили до України понад 650 тонн оборонних боєприпасів.
- США надають Україні допомогу на тлі можливого вторгнення військ Росії. Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч проти 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D.
- Раніше протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.