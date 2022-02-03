У Раді зареєстрували постанову про звільнення Монастирського. Автори проєкту — Разумков і нардепи «Європейської солідарності»

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Дванадцять народних депутатів від «Європейської солідарності» та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як зазначено в пояснювальній записці, підставою для звільнення Монастирського нардепи вважають його «незадовільну діяльність», «неналежне виконання своїх обов’язків», «зловживання владою і службовим становищем».

Зокрема, ініціатори постанови загадали скандал із ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ображав поліцейських та обурювався, що вони не знають його в обличчя.

Окрім цього, ініціатори подання заявили, що досі немає належної оцінки побиття активістів та ветеранів АТО біля Печерського суду, затримання активістів SaveФОП.

Останньою надзвичайною подію автори документа називають оприлюднення відео поліцейських з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, «із якого видно, що покривання цього злочину здійснював міністр внутрішніх справ України Монастирський».