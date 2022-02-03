«Криза, яка може назавжди змінити Європу». Журнал Time помістив на обкладинку українського військового на Донбасі

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Степанов Анатолій / УНІАН

Журнал Time помістив українського військового на Донбасі на обкладинку свого нового випуску, що присвячений ситуації навколо України.

Про це повідомляється на сторінці Time у Twitter.

На обкладинці зображений український військовий у зимовому камуфляжі у бліндажі. Також там присутній напис: «Криза, яка може змінити Європу назавжди».