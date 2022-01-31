Ryanair готова відновити польоти над Білоруссю, але вимагає гарантій

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Лоукост Ryanair готовий відновити польоти над Білоруссю, якщо влада країни дасть гарантії того, що події травня минулого року більше не повторяться. Тоді у Мінську примусово посадили літак лоукосту з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Як передає Reuters, гарантій вимагає керівник компанії Майкл ОʼЛірі.

«Я думаю, що для майбутнього авіаперевезень вкрай важливо, щоб у нас не було повторення того, що, на мій погляд, було першим випадком міжнародного піратства, яке спонсорується державою, після Чиказької конвенції 1945 року. Не повинно бути жодних прольотів над Білоруссю, якщо не буде отримано відповідних гарантій того, що це не повториться», — сказав він.