Ryanair готова відновити польоти над Білоруссю, але вимагає гарантій
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Flickr / Shamanski 73
Лоукост Ryanair готовий відновити польоти над Білоруссю, якщо влада країни дасть гарантії того, що події травня минулого року більше не повторяться. Тоді у Мінську примусово посадили літак лоукосту з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.
Як передає Reuters, гарантій вимагає керівник компанії Майкл ОʼЛірі.
«Я думаю, що для майбутнього авіаперевезень вкрай важливо, щоб у нас не було повторення того, що, на мій погляд, було першим випадком міжнародного піратства, яке спонсорується державою, після Чиказької конвенції 1945 року. Не повинно бути жодних прольотів над Білоруссю, якщо не буде отримано відповідних гарантій того, що це не повториться», — сказав він.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Після цього низка країн, зокрема й Україна, припинили авіасполучення з Білоруссю, а «Белавіа» заборонили рейси. Після цього Білорусь отримала санкції.
- У грудні 2021 року білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака з Протасевичем, розповів, що операцією керувало КДБ Білорусі. Пізніше польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера і пілота.
- 21 січня 2022 року США звинуватили в авіаційному піратстві чотирьох білоруських чиновників, серед яких є працівники держбезпеки. Вказаним особам загрожує довічне увʼязнення, якщо Штати доведуть їхню провину.