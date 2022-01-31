Посол у США: Якщо Росія зважиться на вторгнення, вона не зупиниться на Україні

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Росія нападає на демократію загалом, і якщо вона зважиться на вторгнення в Україну, то на цьому її плани не закінчаться.

Про це повідомляє CBS News.

«Причина, через яку Володимир Путін напав на нас, полягає в тому, що ми обрали демократію і у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Тому це атака на демократію. І я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна зазнає нового нападу», — сказала Маркарова, наголосивши, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи федерації, а тому бореться за свою незалежність.

«Якщо Росія і надалі нападатиме на Україну, то на цьому вона, звичайно, не зупиняться. Ось чому в інтересах Європи та всього демократичного світу допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права все ще працює», — підсумувала вона.