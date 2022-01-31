Посол у США: Якщо Росія зважиться на вторгнення, вона не зупиниться на Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Росія нападає на демократію загалом, і якщо вона зважиться на вторгнення в Україну, то на цьому її плани не закінчаться.
Про це повідомляє CBS News.
«Причина, через яку Володимир Путін напав на нас, полягає в тому, що ми обрали демократію і у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Тому це атака на демократію. І я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна зазнає нового нападу», — сказала Маркарова, наголосивши, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи федерації, а тому бореться за свою незалежність.
«Якщо Росія і надалі нападатиме на Україну, то на цьому вона, звичайно, не зупиняться. Ось чому в інтересах Європи та всього демократичного світу допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права все ще працює», — підсумувала вона.
- Міністр оборони України Олексій Резніков 28 січня повідомив, що наразі біля кордону з Україною перебувають приблизно 130 тисяч російських військових. Міноборони враховує лише тих військових, які перебувають у межах 200 кілометрів від українського кордону. Він зауважив, що у квітні 2021 року біля українського кордону було 126 тисяч російських військових.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.
- 29 січня командування Західного військового округу РФ заявило, що його війська завершили перевірку боєготовності й повертаються до місць постійної дислокації.