Розстріл військових у Дніпрі: ДБР обшукує частину, де служив нацгвардієць Рябчук
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державне бюро розслідувань проводить обшуки у військовій частині, де проходив службу нацгвардієць Артем Рябчук, який вранці 27 січня розстріляв пʼятьох людей на заводі «Південмаш» у Дніпрі.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Правоохоронці перевіряють обставини, які могли стати передумовами чи причиною злочину.
«Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом та роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідно для всебічного та повного розслідування цього кримінального провадження», — пояснили в ДБР.
- 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.
- За кілька годин хлопця затримали в передмісті Дніпра з автоматом. Він сам здався поліції. Пізніше у ЗМІ зʼявилися відео допиту і затримання Рябчука. На записах він розповів про хронологію свого злочину.
- Артему Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, невдовзі перевірять його психічний стан. Слідчі вивчають кілька версій, зокрема й неуставні відносини.
- Через цей інцидент командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку.