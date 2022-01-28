Президент Казахстану Токаєв замінив Назарбаєва на посаді глави провладної партії. Він заявив про прорахунки першого лідера
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на позачерговому зʼїзді провладної партії «Нур Отан» був обраний її головою, замінивши на посаді Нурсултана Назарбаєва — першого президента країни.
Про це повідомляє Оrda.
Виступаючи на зʼїзді, Токаєв заявив, що буде «гарантом відкритої і чесної політичної конкуренції», а тому він може піти з нової посади вже наприкінці року. Також він додав, що президенту потрібно дистанціюватися від партій та рухів.
«Рівновіддалений статус голови держави потрібно остаточно закріпити у великому пакеті політичних реформ», — сказав Токаєв.
Крім цього, він виступив зі стриманою критикою Назарбаєва, заявивши, що той здійснив прорахунки за час свого правління. Токаєв сказав, що прорахунки будуть уроками майбутнім президентам, але закликав віддати належне історичним заслугам Назарбаєва.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.
- Напередодні джерела газети The Guardian повідомляли, що Нурсултан Назарбаєв не виїхав із країни. Увесь цей час він нібито веде запеклі перемовини з президентом Касим-Жомартом Токаєвим, щоб зберегти владу й активи.
- 18 січня Назарбаєв вперше з початку протестів виступив зі зверненням і заявив, що на пенсії і не виїжджав із країни. При цьому влада Токаєва продовжує позбавляти Назарбаєва повноважень.