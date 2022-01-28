Українські військові під Львовом стріляли із переданих Британією гранатометів NLAW (відео)

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АрміяInform

Українські військові на полігоні у Львівській області провели стрільби з протитанкових гранатометів NLAW, які передала Україні Велика Британія.

Відео стрільб показало інформагентство Міноборони АрміяINFORM.

З NLAW по цілях стріляли 40 військових — майбутніх інструкторів. На полігоні на рубежах від 300 до 600 метрів як мішені встановили бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки і транспортери МТ-ЛБ. Вогонь по них вівся з вікон будинку, з окопу і з бойової машини. Усі цілі успішно вражені.

Після стрільби інструктори розʼїдуться по підрозділах, щоб підготувати нових спеціалістів. На наступному тижні спеціальність оператора ПТРК NLAW отримуватимуть ще 20 людей.