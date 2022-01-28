США скликали засідання Радбезу ООН для обговорення можливого вторгнення Росії в Україну

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США ініціювали проведення засідання Ради безпеки ООН. На ньому планують обговорити можливе вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що відповідне рішення ухвалили після кількох тижнів консультацій з Україною та союзниками. Штати планують обговорити агресію Росії проти України та стягування російських військ до українських кордонів, зокрема і на території Білорусі.

«Члени Ради безпеки повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії та Європи, а також для основних зобовʼязань і принципів міжнародного порядку в разі подальшого вторгнення Росії до України», — пояснила постпред США.

Засідання планують провести 31 січня.