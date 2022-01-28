США скликали засідання Радбезу ООН для обговорення можливого вторгнення Росії в Україну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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The Official CTBTO Photostream / Flickr
США ініціювали проведення засідання Ради безпеки ООН. На ньому планують обговорити можливе вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Вона зазначила, що відповідне рішення ухвалили після кількох тижнів консультацій з Україною та союзниками. Штати планують обговорити агресію Росії проти України та стягування російських військ до українських кордонів, зокрема і на території Білорусі.
«Члени Ради безпеки повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії та Європи, а також для основних зобовʼязань і принципів міжнародного порядку в разі подальшого вторгнення Росії до України», — пояснила постпред США.
Засідання планують провести 31 січня.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.