У Парижі закінчилась 8-годинна зустріч радників «нормандської четвірки». Єрмак розповів про деталі перемовин

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про результати 8-годинної зустрічі політичних радників «нормандської четвірки». Перемовини пройшли у Парижі із залученням представників усіх країн-учасниць. Наступна зустріч пройде через два тижні у Берліні.

Про деталі перемовин глава ОП розповів на спеціальному брифінгу з посольства України у Франції.

Він заявив, що зустріч була непростою і була таким собі «аудитом Мінських домовленостей». У спільному комюніке сторони зійшлись на тому, що режим припинення вогню має бути безумовним.

«Сторони задекларували, що розбіжності щодо бачень вирішення проблеми є і над ними готові працювати... Також сторони підтримали той тезис, що робота у підгрупах ТКГ повинна продовжуватись. Сьогоднішній комюніке — це перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року», — зазначив Єрмак.

Він назвав деескалацію на кордоні пріоритетом, до якого прагне Україна і про що домовлятиметься і надалі.

«Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси, а провокації покликані для того, аби зірвати мирний процес. Однак позиція президента, та наша зокрема, принципова», — резюмував глава ОП.

Росію представляв заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, Німеччину — радник канцлера Єнс Плетнер, а Францію — радник президента Емманюель Бонн.

Представник РФ назвав ці перемовини «непростими, але доволі відвертими» та наголосив на «необхідності дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі».

«Нормандський формат» — це переговори президентів України, Франції, Росії та федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі. Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. Зустріч наживо в Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично уникає підготовки до зустрічі.