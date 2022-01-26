США: на Білорусь чекають серйозні наслідкі за вторгнення військ Росії в Україну з її території

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Влада США обіцяє офіційному Мінську серйозні наслідки в разі вторгнення військ Росії в Україну з її території.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Ми ясно дали зрозуміти владі Білорусі, що якщо вони допустять, щоб їхню територію використали для нападу на Україну, Мінськ зіткнеться з рішучою та швидкою реакцією США, їхніх союзників і партнерів», — заявив Прайс на брифінгу.

Також він висловив стурбованість у звʼязку з розміщенням великої кількості російських військ у Білорусі, що, як вважають США, загрожує суверенітету країни. Якщо війська РФ перебуватимуть у Білорусі на постійній основі, НАТО доведеться переглянути чисельність своїх військ на східних кордонах Євросоюзу.