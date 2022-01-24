Адвокати Порошенка заявили про запланований «перехресний» допит Порошенка і Медведчука. У ДБР спростували інформацію
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- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Адвокати пʼятого президента України, народного депутата Петра Порошенка заявили, що на 25 січня запланований «перехресний» допит їхнього підзахисного та нардепа «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, а також попередили, що Порошенко не співпрацюватиме зі слідством у справі про закупівлю вугілля.
Про це вони розповіли під час брифінгу 24 січня.
«Нам повідомляють неофіційно, що начебто на завтра [25 січня] запланований так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. На нашу думку, вся ця справа має своєю метою виключно піарівські ефекти і саме заради того, щоб деякі ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора й Офісу президента мали можливість зробити картинку, відосик, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять у будівлю ДБР», — запевнив Ілля Новіков.
Також адвокат нагадав, що Порошенко свідчив у «вугільній справі» у червні минулого року і «від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися».
«Тобто показань по суті не буде. І в майбутньому ми радитимемо Петру Порошенку не брати участь у будь-яких заходах, допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленим чином у встановлений час заздалегідь повідомлено про призначення таких допитів», — додав Новіков.
Водночас у ДБР спростували інформацію про нібито перехресний допит Петра Порошенка та Віктора Медведчука 25 січня у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.
«Державне бюро розслідувань повідомляє, що на цей час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде», — заявили у бюро.
- Раніше Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко досі не здав закордонний паспорт. У відповідь адвокат політика Ігор Головань звинуватив ДБР у брехні, заявивши, що паспорти здані в міграційну службу ним особисто.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- У грудні Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання, але перед цим під судом відбулися сутички з поліцією. Порошенко та його прихильники вважають справу політичним переслідуванням опозиції.