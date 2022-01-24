Адвокати Порошенка заявили про запланований «перехресний» допит Порошенка і Медведчука. У ДБР спростували інформацію

Новини

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Адвокати пʼятого президента України, народного депутата Петра Порошенка заявили, що на 25 січня запланований «перехресний» допит їхнього підзахисного та нардепа «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, а також попередили, що Порошенко не співпрацюватиме зі слідством у справі про закупівлю вугілля.

Про це вони розповіли під час брифінгу 24 січня.

«Нам повідомляють неофіційно, що начебто на завтра [25 січня] запланований так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. На нашу думку, вся ця справа має своєю метою виключно піарівські ефекти і саме заради того, щоб деякі ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора й Офісу президента мали можливість зробити картинку, відосик, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять у будівлю ДБР», — запевнив Ілля Новіков.

Також адвокат нагадав, що Порошенко свідчив у «вугільній справі» у червні минулого року і «від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися».

«Тобто показань по суті не буде. І в майбутньому ми радитимемо Петру Порошенку не брати участь у будь-яких заходах, допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленим чином у встановлений час заздалегідь повідомлено про призначення таких допитів», — додав Новіков.

Водночас у ДБР спростували інформацію про нібито перехресний допит Петра Порошенка та Віктора Медведчука 25 січня у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.

«Державне бюро розслідувань повідомляє, що на цей час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде», — заявили у бюро.