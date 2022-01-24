Держбюро заявило, що Порошенко не здав закордонний паспорт. Його адвокат це заперечує
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- Костя Андрейковець
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Стас Козлюк / Бабель
Державне держбюро розслідувань заявило, що нардеп і пʼятий президент Петро Порошенко, якого підозрюють у держзраді, не виконує запобіжного заходу — він досі не здав закордонний паспорт.
Про це йдеться у заяві ДБР.
Там нагадали, що Печерський райсуд Києва зобовʼязав Порошенка здати на зберігання до органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право виїжджати з України.
«За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав», — сказано у заяві.
Пізніше адвокат політика Ігор Головань звинуватив ДБР у брехні, заявивши, що паспорти здані в міграційну службу ним особисто.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- У грудні Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання, але перед цим під судом відбулися сутички з поліцією. Порошенко та його прихильники вважають справу політичним переслідуванням опозиції.