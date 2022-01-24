США вважають, що Олімпіада в Пекіні не завадить Росії вторгнутися в Україну. Командувач ООС називає закінчення ігор «тривожною» датою

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Олімпіада в Пекіні не завадить планам Володимира Путіна розпочати вторгнення в Україну.

Про це він заявив телеканалу CBS.

«Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, ґрунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в її інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях, який міг би зміцнити колективну безпеку для всіх нас, так і рівною мірою шлях оборони і стримування. Це дуже ясно показує, що якщо буде агресія, то будуть величезні наслідки. Отже вибір за ним», — сказав Блінкен.

Його заява прозвучала на тлі недавнього повідомлення Bloomberg про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, попросив Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час проведення Олімпіади в Пекіні, щоб війна не зіпсувала важливу для КНР подію.

Водночас командувач Операції обʼєднаних сил Олександр Павлюк в інтервʼю The Times заявив, що кінець Олімпіади і спільних навчань Білорусі і РФ припадає на 20 лютого — ця дата у командування викликає занепокоєння. Ймовірно, тоді війська РФ можуть атакувати.

Павлюк заявив, що Росія розгорнула навколо України 54 бойові тактичні групи, серед яких є зʼєднання із комплексами «Іскандер-М» (можуть обстрілювати Київ).