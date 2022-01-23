До України прибула друга партія військової допомоги від США
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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До України увечері 23 січня прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам понад 80 тонн озброєння. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч на 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому, зокрема, були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Нещодавно США виділили додатково $200 млн на військову допомогу Україні.
- Допомогу Україні Штати надають на тлі можливого вторгнення військ Росії. Раніше протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.