Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт про обʼєднання

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Стас Козлюк / Бабель

Пʼятий президент і нардеп Петро Порошенко, який підозрюється в держзраді, закликав чинну владу до обʼєднання.

Про це він заявив під час Київського безпекового форуму.

Порошенко закликав підписати символічний акт. Він сказав, що президент Володимир Зеленський йому не друг, але «інтереси держави вищі».

«Я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати та підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь у процесі об’єднання. Учора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дрібʼязковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об’єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос теж за об’єднання», — заявив Порошенко.

Він сказав, що опозиція і влада повинні мати спільну платформу, яка всіх обʼєднає, додавши, що якщо влада відмовиться, то обʼєднуватимуться демократичні опозиційні сили.

Із ким саме обʼєднається «Європейська солідарність» Порошенка — наразі не зрозуміло. На форумі нікого із представників партій «Слуга народу», «Батьківщина», ОПзЖ чи УДАР не було.